НИП предупреждает водителей о повышенной опасности на дорогах

Национальный инспекторат патрулирования сообщает, что на данный момент и в последующие дни на территории Молдовы действует «жёлтый» код метеоопасности в связи с грозовыми дождями.
В связи с этим НИП отмечает, что во время дождя дорожное покрытие становится скользким, что может привести к нежелательным последствиям во время дорожного движения. Поэтому водителям рекомендуется соблюдать следующие правила:
- снижайте скорость движения;
- соблюдайте дистанцию между транспортными средствами во время движения;
- используйте фары ближнего света;
- не совершайте опасные манёвры;
- убедитесь, что ветровое стекло, боковые стекла и заднее стекло обеспечивают хорошую видимость.
НИП также напоминает о правилах, которые должны соблюдать пешеходы:
- переходите дорогу только на пешеходных переходах;
- не переходите дорогу за или перед стоящим автомобилем.
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