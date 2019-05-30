НИП предупреждает водителей о повышенной опасности на дорогах

НИП предупреждает водителей о повышенной опасности на дорогах

Национальный инспекторат патрулирования сообщает, что на данный момент и в последующие дни на территории Молдовы действует «жёлтый» код метеоопасности в связи с грозовыми дождями.

В связи с этим НИП отмечает, что во время дождя дорожное покрытие становится скользким, что может привести к нежелательным последствиям во время дорожного движения. Поэтому водителям рекомендуется соблюдать следующие правила:

  • снижайте скорость движения;
  • соблюдайте дистанцию между транспортными средствами во время движения;
  • используйте фары ближнего света;
  • не совершайте опасные манёвры;
  • убедитесь, что ветровое стекло, боковые стекла и заднее стекло обеспечивают хорошую видимость.

НИП также напоминает о правилах, которые должны соблюдать пешеходы:

  • переходите дорогу только на пешеходных переходах;
  • не переходите дорогу за или перед стоящим автомобилем.
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