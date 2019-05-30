НИП предупреждает водителей о повышенной опасности на дорогах

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Национальный инспекторат патрулирования сообщает, что на данный момент и в последующие дни на территории Молдовы действует «жёлтый» код метеоопасности в связи с грозовыми дождями.

В связи с этим НИП отмечает, что во время дождя дорожное покрытие становится скользким, что может привести к нежелательным последствиям во время дорожного движения. Поэтому водителям рекомендуется соблюдать следующие правила:

снижайте скорость движения;

соблюдайте дистанцию между транспортными средствами во время движения;

используйте фары ближнего света;

не совершайте опасные манёвры;

убедитесь, что ветровое стекло, боковые стекла и заднее стекло обеспечивают хорошую видимость.

НИП также напоминает о правилах, которые должны соблюдать пешеходы:

переходите дорогу только на пешеходных переходах;

не переходите дорогу за или перед стоящим автомобилем.