НИП предупреждает водителей о начале операции “Проблесковый маячок”

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Сегодня, 19 марта, стартовала спецоперация “Проблесковый маячок” Национального инспектората патрулирования (НИП), целью которой является предотвращение ДТП с участием спецавтомобилей (машин скорой помощи, полиции и пожарных).

Таким образом, в течение трех дней патрульные будут следить за ситуацией на дорогах и за передвижением спецмашин. Водители, которые не будут уступать дорогу этим автомобилям, будут оштрафованы в соответствии с действующим законодательством. Штрафовать будут и пешеходов за создание сложных ситуаций на дорогах.

Всего за несколько часов патрульные поймали более 20 водителей, которые не уступили дорогу автомобилям с проблесковыми маячками. Стоит отметить, что за нарушение водителям грозит штраф в размере от 750 до 900 леев.