НИП предупреждает об опасности на дорогах из-за неблагоприятной погоды

НИП предупреждает об опасности на дорогах из-за неблагоприятной погоды

Синоптики объявили «жёлтый код» метеоопасности в связи с грозовыми дождями и порывистым ветром до 15-20 м/с. В связи с этим НИП усилил свою деятельность в целях обеспечения безопасности во время дорожного движения и предотвращения ДТП.

Национальный инспекторат патрулирования предупреждает, что ветер и дождь могут привести к нежелательным последствиям во время дорожного движения. Поэтому водителям рекомендуется соблюдать следующие правила:

  • будьте предельно внимательными, особенно во время движения на трассах в лесных зонах;
  • снижайте скорость движения;
  • не оставляйте автомобили под деревьями, чтобы избежать падения веток и других предметов на них;
  • не совершайте опасные обгоны;
  • проверяйте состояние системы отопления и стеклоочистителя, а также уровень антифриза;
  • соблюдайте дистанцию между транспортными средствами.

НИП также напоминает о правилах, которые должны соблюдать пешеходы и велосипедисты:

  • переходите дорогу только на пешеходных переходах;
  • старайтесь не ходить под деревьями и проводами;
  • не передвигайтесь по обочинам дорог;
  • носите одежду со светоотражающими элементами.
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