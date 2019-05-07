НИП предупреждает об опасности на дорогах из-за неблагоприятной погоды

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Синоптики объявили «жёлтый код» метеоопасности в связи с грозовыми дождями и порывистым ветром до 15-20 м/с. В связи с этим НИП усилил свою деятельность в целях обеспечения безопасности во время дорожного движения и предотвращения ДТП.

Национальный инспекторат патрулирования предупреждает, что ветер и дождь могут привести к нежелательным последствиям во время дорожного движения. Поэтому водителям рекомендуется соблюдать следующие правила:

будьте предельно внимательными, особенно во время движения на трассах в лесных зонах;

снижайте скорость движения;

не оставляйте автомобили под деревьями, чтобы избежать падения веток и других предметов на них;

не совершайте опасные обгоны;

проверяйте состояние системы отопления и стеклоочистителя, а также уровень антифриза;

соблюдайте дистанцию между транспортными средствами.

НИП также напоминает о правилах, которые должны соблюдать пешеходы и велосипедисты:

переходите дорогу только на пешеходных переходах;

старайтесь не ходить под деревьями и проводами;

не передвигайтесь по обочинам дорог;

носите одежду со светоотражающими элементами.