НИП предупреждает об опасности на дорогах из-за неблагоприятной погоды

Синоптики объявили «жёлтый код» метеоопасности в связи с грозовыми дождями и порывистым ветром до 15-20 м/с. В связи с этим НИП усилил свою деятельность в целях обеспечения безопасности во время дорожного движения и предотвращения ДТП.
Национальный инспекторат патрулирования предупреждает, что ветер и дождь могут привести к нежелательным последствиям во время дорожного движения. Поэтому водителям рекомендуется соблюдать следующие правила:
- будьте предельно внимательными, особенно во время движения на трассах в лесных зонах;
- снижайте скорость движения;
- не оставляйте автомобили под деревьями, чтобы избежать падения веток и других предметов на них;
- не совершайте опасные обгоны;
- проверяйте состояние системы отопления и стеклоочистителя, а также уровень антифриза;
- соблюдайте дистанцию между транспортными средствами.
НИП также напоминает о правилах, которые должны соблюдать пешеходы и велосипедисты:
- переходите дорогу только на пешеходных переходах;
- старайтесь не ходить под деревьями и проводами;
- не передвигайтесь по обочинам дорог;
- носите одежду со светоотражающими элементами.
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