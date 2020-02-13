НИП опубликовал очередную “коллекцию” пешеходов-нарушителей (ВИДЕО)

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Национальный инспекторат патрулирования призвал жителей страны никогда не переходить дорогу так, как это делают пешеходы на видео.

Быть дисциплинированным пешеходом – это не так уж и сложно, считают патрульные. Для того, чтобы быть в безопасности на дороге, необходимо соблюдать следующие правила:

переходить дорогу только на пешеходных переходах;

переходить дорогу на зелёный сигнал светофора;

перед тем, как переходить проезжую часть, убедиться, что водители вас увидели и собираются пропустить.

Кроме этого, патрульные призывают пешеходов быть предельно внимательными при переходе дороги с несколькими полосами движения, особенно в том случае, если на одной из полос остановилась большая машина, так как водители автомобилей на других полосах могут не сразу заметить пешехода.