НИП опубликовал очередную “коллекцию” пешеходов-нарушителей (ВИДЕО)

НИП опубликовал очередную “коллекцию” пешеходов-нарушителей (ВИДЕО)

Национальный инспекторат патрулирования призвал жителей страны никогда не переходить дорогу так, как это делают пешеходы на видео.

Быть дисциплинированным пешеходом – это не так уж и сложно, считают патрульные. Для того, чтобы быть в безопасности на дороге, необходимо соблюдать следующие правила:

  • переходить дорогу только на пешеходных переходах;
  • переходить дорогу на зелёный сигнал светофора;
  • перед тем, как переходить проезжую часть, убедиться, что водители вас увидели и собираются пропустить.

Кроме этого, патрульные призывают пешеходов быть предельно внимательными при переходе дороги с несколькими полосами движения, особенно в том случае, если на одной из полос остановилась большая машина, так как водители автомобилей на других полосах могут не сразу заметить пешехода.

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