НИП: неудачные обгоны стали причинами 47 аварий с начала года

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С начала текущего года небезопасные обгоны или обгоны, совершённые в запрещённых местах, стали причинами 47 аварий, в результате которых три человека скончались, а 64 – получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба Национального инспектората патрулирования.

По данным ведомства, в правилах дорожного движения чётко указано, где у водителя есть право совершать обгон и как его следует выполнять безопасно.

НИП напоминает, что обгон запрещается:

на нерегулируемых перекрестках и в непосредственной близости перед ними;

на пешеходных переходах и в непосредственной близости перед ними;

в тоннелях;

на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними.

Обгон с выездом на полосу встречного движения запрещается:

на регулируемых перекрестках;

на участках дорог с ограниченной обзорностью;

в местах, где образовалась колонна транспортных средств, водители которых обязаны соблюдать требования сигналов, запрещающих движение, или в случаях, когда движение осуществляется на малой скорости;

в случае, если встречный разъезд затруднен, водитель, на стороне которого находится препятствие, должен уступить дорогу;

на дорогах с уклонами, где одновременный проезд двух движущихся навстречу транспортных средств невозможен, водитель транспортного средства, движущегося на спуск, должен уступить дорогу транспортному средству, движущемуся на подъем.

Прежде чем начать обгон, водитель должен убедиться в том, что:

ни один из следующих за ним водителей не начал обгон;

водитель транспортного средства, движущегося впереди него по той же полосе, не подал сигнал о намерении совершить обгон или перестроиться налево;

он сможет совершить обгон, не создавая препятствия или помехи встречным транспортным средствам;

он сможет возвратиться на ранее занимаемую полосу, не создавая помех обгоняемому транспортному средству.

Кроме этого, НИП напоминает, что обгонять транспортные средства разрешается только с левой стороны. В виде исключения обгон транспортных средств, водители которых подали сигнал поворота налево и приступили к выполнению маневра, а также трамваев производится с правой стороны при наличии для этого достаточного пространства.

В момент обгона водитель должен соблюдать достаточный боковой интервал между своим и обгоняемым транспортным средством, в особенности при обгоне велосипедов, мопедов и мотоциклов без бокового прицепа. Водитель обязан возвратиться на ранее занимаемую полосу после выполнения обгона по полосе встречного движения, а также после осуществления обгона по полосе движения данного направления, если нахождение его на этой полосе создает помехи для транспортных средств, движущихся за ним с более высокой скоростью.

Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону увеличением скорости или иными действиями. Вне населенных пунктов водители тихоходных, тяжеловесных, крупногабаритных и длинномерных транспортных средств должны соблюдать между ними такую дистанцию, которая позволит обгоняющим их транспортным средствам безопасно завершить обгон. Исключением являются случаи, когда эти водители намерены сами произвести обгон или при интенсивном движении, а также при движении по дорогам, имеющим не менее двух полос для движения в данном направлении.