НИП: юным пешеходам полицейские объясняют ПДД в игровой форме (ФОТО)

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Сотрудники НИП всё чаще посещают учебные заведения страны и проводят для детей занятия по правилам дорожного движения. Инспекторы в игровой форме напоминают участникам ПДД и рассказывают, какая ответственность за их нарушения предусмотрена.

Таким образом, с начала этого года лекции по основам дорожной безопасности прослушали более 2 750 детей, 69 учителей и 500 родителей. Цель подобных мероприятий – сформировать у юных пешеходов культуру в области дорожного движения и научить правилам безопасного поведения на дорогах.