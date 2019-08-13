НИП информирует граждан о правилах, которые могут предотвратить случаи утопления (ФОТО)

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Купание может быть опасным, если оно сопряжено с незнанием правил безопасности. Это является основным посылом кампании по информированию граждан, проводимой сотрудниками НИП в летний сезон.

В связи с тем, что число случаев утопления увеличивается в жаркий период года, полиция рекомендует отдыхающим соблюдать следующие меры безопасности:

купаться только в специально предназначенных для этого местах, избегать крутых берегов и сильного течения;

присматривать за детьми, которые отправляются купаться самостоятельно;

не купаться в местах с табличкой “Купание запрещено”;

не заходить в воду ночью или после употребления алкогольных напитков;

не прыгать в воду с опасных высот.

В случае, если вы находитесь в опасности или заметили тонущего человека, немедленно позвоните по номеру 112.