НИП информирует граждан о правилах, которые могут предотвратить случаи утопления (ФОТО)

Купание может быть опасным, если оно сопряжено с незнанием правил безопасности. Это является основным посылом кампании по информированию граждан, проводимой сотрудниками НИП в летний сезон.
В связи с тем, что число случаев утопления увеличивается в жаркий период года, полиция рекомендует отдыхающим соблюдать следующие меры безопасности:
- купаться только в специально предназначенных для этого местах, избегать крутых берегов и сильного течения;
- присматривать за детьми, которые отправляются купаться самостоятельно;
- не купаться в местах с табличкой “Купание запрещено”;
- не заходить в воду ночью или после употребления алкогольных напитков;
- не прыгать в воду с опасных высот.
В случае, если вы находитесь в опасности или заметили тонущего человека, немедленно позвоните по номеру 112.
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