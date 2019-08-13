НИП информирует граждан о правилах, которые могут предотвратить случаи утопления (ФОТО)

НИП информирует граждан о правилах, которые могут предотвратить случаи утопления (ФОТО)

Купание может быть опасным, если оно сопряжено с незнанием правил безопасности. Это является основным посылом кампании по информированию граждан, проводимой сотрудниками НИП в летний сезон.

В связи с тем, что число случаев утопления увеличивается в жаркий период года, полиция рекомендует отдыхающим соблюдать следующие меры безопасности:

  • купаться только в специально предназначенных для этого местах, избегать крутых берегов и сильного течения; 
  • присматривать за детьми, которые отправляются купаться самостоятельно;
  • не купаться в местах с табличкой “Купание запрещено”;
  • не заходить в воду ночью или после употребления алкогольных напитков;
  • не прыгать в воду с опасных высот.

В случае, если вы находитесь в опасности или заметили тонущего человека, немедленно позвоните по номеру 112.

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