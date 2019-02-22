НИП: Дорожное движение на трассах страны может ухудшиться из-за непогоды

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По данным сотрудников Национального инспектората патрулирования, к этому часу в центральных районах страны идёт дождь и мокрый снег, но дорожное движение при этом не затруднено. На севере страны идёт мокрый снег, однако дороги доступны, транспорт движется в нормальном режиме. А на юге идёт дождь, а местами отмечается туман.

На данный момент на всей территории страны в обеспечении безопасности дорожного движения задействованы 524 инспектора и 168 экипажей патрульных. Кроме этого, сотрудники НИП сопровождают спецавтомобили, которые рассыпают противоскользящий материал. Стоит отметить, что на территории страны объявлен жёлтый код в связи с резким изменением погоды, что может привести к образованию на дорогах слоя льда и снега.

Таким образом, НИП рекомендует водителям адаптировать скорость движения и дистанцию между транспортными средствами. Кроме этого, при уменьшении скорости на поворотах тормозить стоит двигателем и не совершать опасных обгонов. Пешеходов просят переходить дорогу только в специально отведённых для этого местах.

Водители, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, могут обращаться за помощью к ближайшему экипажу НИП или звонить в Службу 112.