НИП: Дорожное движение на трассах страны может быть опасным из-за дождя

НИП: Дорожное движение на трассах страны может быть опасным из-за дождя

Нацинспекторат патрулирования предупреждает, что в некоторых районах на данный момент идёт дождь, в связи с чем видимость на дорогах значительно снизилась, а скользкая трасса может стать причиной заноса автомобиля.

В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования напоминает водителям следующие правила, которых нужно придерживаться во время дождя:

  • не применять резкого торможения и ускорения;
  • адаптировать скорость движения в условиях дождя;
  • объезжать лужи – под ними может скрываться глубокая яма;
  • соблюдать расстояние между транспортными средствами;
  • стараться ездить аккуратно, чтобы не забрызгать водой и грязью пешеходов.

В случае необходимости водителям следует обращаться к ближайшему экипажу патрульных.

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