НИП: Дорожное движение на трассах страны может быть опасным из-за дождя

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Нацинспекторат патрулирования предупреждает, что в некоторых районах на данный момент идёт дождь, в связи с чем видимость на дорогах значительно снизилась, а скользкая трасса может стать причиной заноса автомобиля.

В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования напоминает водителям следующие правила, которых нужно придерживаться во время дождя:

не применять резкого торможения и ускорения;

адаптировать скорость движения в условиях дождя;

объезжать лужи – под ними может скрываться глубокая яма;

соблюдать расстояние между транспортными средствами;

стараться ездить аккуратно, чтобы не забрызгать водой и грязью пешеходов.

В случае необходимости водителям следует обращаться к ближайшему экипажу патрульных.