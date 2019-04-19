НИП: Дорожное движение на трассах страны может быть опасным из-за дождя

Нацинспекторат патрулирования предупреждает, что в некоторых районах на данный момент идёт дождь, в связи с чем видимость на дорогах значительно снизилась, а скользкая трасса может стать причиной заноса автомобиля.
В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования напоминает водителям следующие правила, которых нужно придерживаться во время дождя:
- не применять резкого торможения и ускорения;
- адаптировать скорость движения в условиях дождя;
- объезжать лужи – под ними может скрываться глубокая яма;
- соблюдать расстояние между транспортными средствами;
- стараться ездить аккуратно, чтобы не забрызгать водой и грязью пешеходов.
В случае необходимости водителям следует обращаться к ближайшему экипажу патрульных.
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