НИП дал рекомендации, как школьникам безопасно провести летние каникулы (ВИДЕО)

НИП дал рекомендации, как школьникам безопасно провести летние каникулы (ВИДЕО)

Уже вторую неделю школьники находятся на каникулах. В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования опубликовал ряд рекомендаций по предотвращению нежелательных ситуаций.

НИП опубликовал рекомендации не только для детей, но и для их родителей. Так, правоохранители советуют:

  • убедитесь в том, что ваши дети играют в безопасных и специально обустроенных местах;
  • если вы идёте с детьми за покупками, контролируйте их постоянно, особенно в многолюдных местах;
  • надевайте одежду светлых тонов, которую легко можно заметить при свете фар;
  • несовершеннолетним следует передвигаться только по тротуарам и переходить дорогу по «зебре»;
  • объясните ребёнку, как он должен себя вести в случае, если потеряется.

Кроме этого, НИП рекомендует водителям:

  • не превышать скорость движения, особенно в населённых пунктах или вблизи пешеходных переходов;
  • не садиться за руль автомобиля после употребления алкоголя;
  • пристёгивать ремень безопасности.

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