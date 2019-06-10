НИП дал рекомендации, как школьникам безопасно провести летние каникулы (ВИДЕО)

Уже вторую неделю школьники находятся на каникулах. В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования опубликовал ряд рекомендаций по предотвращению нежелательных ситуаций.
НИП опубликовал рекомендации не только для детей, но и для их родителей. Так, правоохранители советуют:
- убедитесь в том, что ваши дети играют в безопасных и специально обустроенных местах;
- если вы идёте с детьми за покупками, контролируйте их постоянно, особенно в многолюдных местах;
- надевайте одежду светлых тонов, которую легко можно заметить при свете фар;
- несовершеннолетним следует передвигаться только по тротуарам и переходить дорогу по «зебре»;
- объясните ребёнку, как он должен себя вести в случае, если потеряется.
Кроме этого, НИП рекомендует водителям:
- не превышать скорость движения, особенно в населённых пунктах или вблизи пешеходных переходов;
- не садиться за руль автомобиля после употребления алкоголя;
- пристёгивать ремень безопасности.
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