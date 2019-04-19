НИП даёт рекомендации водителям по управлению автомобилем в дождливую погоду (ВИДЕО)

НИП даёт рекомендации водителям по управлению автомобилем в дождливую погоду (ВИДЕО)

Ежедневно более 500 патрульных инспекторов следят за дорожным движением на всех трассах страны. Независимо от погоды, они контролируют дорожное движение, когда на перекрёстках заторы, а водители не перестают сигналить, торопясь на работу.

Для того, чтобы упростить работу патрульных и в безопасности доехать до пункта назначения в дождливую погоду, водителям следует соблюдать ряд правил:

  • двигаться спокойно и не делать резких манёвров;
  • двигаться на сниженной скорости, учитывая погодные условия;
  • соблюдать расстояние между транспортными средствами.

Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, чтобы передвигаться в безопасности в любую погоду.

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