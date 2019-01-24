НИП даёт рекомендации водителям и пешеходам в условиях непогоды

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Национальная инспекция патрулирования информирует всех участников дорожного движения о том, что в настоящее время трафик на дорогах страны проходит без каких-либо затруднений. Более 250 патрульных инспекторов следят за безопасностью дорожного движения на дорогах по всей стране. При этом жёлтый код метеоопасности из-за гололёда сохранится до завтра.

Участникам движения рекомендуют учесть следующие рекомендации:

прежде чем выезжать на дорогу, найдите информацию о погодных и дорожных условиях;

не забывайте адаптировать скорость к дорожным условиям (снег, гололёд);

движение со скоростью не более 30 км/ч в населённых пунктах или 50 км/ч вне населённых пунктов (если проезжая часть покрыта льдом или снегом);

используйте противотуманные фары в непогоду.

Пешеходам рекомендуется передвигаться только по тротуарам, переходить улицу в специально отведённых для этого местах, на зелёный свет светофора и только после того, как вы убедились в безопасности манёвра.