НИП: число водителей, пойманных с непристёгнутым ремнём, увеличилось вдвое

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За первые два месяца текущего года на дорогах сраны было зарегистрировано более 350 водителей с непристёгнутым ремнём, что практически вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Такие данные опубликовал Национальный инспекторат патрулирования с призывом к водителям о необходимости пристёгивать ремень безопасности. Согласно статистическим данным, в прошлом году более 8 100 водителей были пойманы непристёрнутыми за рулём автомобиля.

В связи с этим НИП напоминает, что ремень безопасности выполняет функцию защиты пассажиров и водителя автомобиля. Его основная функция заключается в снижении риска травм позвоночника, потому что в момент удара он удерживает человека в сидении. Кроме этого, НИП настоятельно рекомендует родителям перевозить детей в автомобильных креслах, которые защитят их в случае ДТП.

Стоит отметить, что нарушение правил пользования ремнями безопасности и детским креслом влечет наложение штрафа в размере от 450 до 600 леев с начислением 3 штрафных очков. Однако более серьёзным, чем санкция являются трагические последствия аварии, к которым может привлечь непристёгнутый ремень безопасности.