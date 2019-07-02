НИП: число погибших в ДТП на дорогах страны сократилось на 28%

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Ежедневно сотрудники НИП проводят различные мероприятия по предотвращению ДТП: “отлавливают” лихачей, штрафуют пьяных водителей и т. д. Все эти меры привели к снижению числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны.

Так, за первые 5 месяцев текущего года был зафиксирован самый низкий уровень смертности за последние 4 года. Этот показатель упал на 28% по сравнению с 2016 годом.

Тем не менее, сотрудники НИП ежедневно сталкиваются с водителями, которые не хотят осознавать последствия несоблюдения ПДД. Так, за последние 4 дня патрульные зарегистрировали более 2 200 водителей, которые допустили нарушения. Из них около 1 700 водителей передвигались с превышением скорости, а около 70 сели за руль в состоянии опьянения. Более 167 человек проигнорировали указания дорожных знаков, а 34 и вовсе не имели водительских прав. Более того: в отчётный период 3 человека погибли, а 23 получили серьёзные травмы в результате ДТП.

НИП напоминает, что за несоблюдение требований законодательства водители, допустившие нарушения, будут оштрафованы.