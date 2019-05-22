НИП: Более полусотни неплательщиков штрафов было выявлено всего за несколько часов (ВИДЕО)

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Сегодня, 22 мая, Национальный инспекторат патрулирования (НИП) провёл акцию, направленную на выявление водителей, не оплативших штраф за ранее допущенное нарушение правил дорожного движения.

Таким образом, с помощью фильтра, организованного на Хынчештском шоссе, у въезда в Кишинёв, всего за несколько часов было проверено около 270 водителей, сообщает пресс-служба НИП. В результате проверки на имена 70 водителей были заполнены протоколы об административном нарушении, а ещё 40 получили повестки в Единый центр мониторинга и координации.

По итогам проверок был составлен анализ, согласно которому самым частым нарушением ПДД является превышение скорости движения, а на втором месте – нарушение требований дорожных знаков.