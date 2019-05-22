НИП: Более полусотни неплательщиков штрафов было выявлено всего за несколько часов (ВИДЕО)

НИП: Более полусотни неплательщиков штрафов было выявлено всего за несколько часов (ВИДЕО)

Сегодня, 22 мая, Национальный инспекторат патрулирования (НИП) провёл акцию, направленную на выявление водителей, не оплативших штраф за ранее допущенное нарушение правил дорожного движения.

Таким образом, с помощью фильтра, организованного на Хынчештском шоссе, у въезда в Кишинёв, всего за несколько часов было проверено около 270 водителей, сообщает пресс-служба НИП. В результате проверки на имена 70 водителей были заполнены протоколы об административном нарушении, а ещё 40 получили повестки в Единый центр мониторинга и координации.

По итогам проверок был составлен анализ, согласно которому самым частым нарушением ПДД является превышение скорости движения, а на втором месте – нарушение требований дорожных знаков.

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