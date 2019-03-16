НИП: Более 200 неплательщиков штрафов было выявлено всего за несколько часов (ФОТО)

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Вчера, 15 марта, Национальный инспекторат патрулирования (НИП) запустил серию акций по всей стране, направленных на выявление водителей, не оплативших штраф за ранее допущенное нарушение правил дорожного движения.

Таким образом, вчера всего за несколько часов с помощью мобильного приложения EDATA было выявлено более 200 водителей, которые не оплатили штрафы за нарушение ПДД, сообщает пресс-служба НИП. Более 150 водителей были оштрафованы за превышение скорости, 23 водителя – за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, проезд на красный сигнал светофора, несоблюдение запрещающих знаков, 9 водителей оштрафовали за эксплуатацию транспортного средства с неисправной тормозной системой, ещё 2 водителя были пойманы нетрезвыми за рулём.

Напомним, что в выходные дни, а также в течение следующей недели сотрудники НИП предпримут меры по выявлению водителей, которые нарушают скоростной режим, садятся за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, а также тех водителей, которые уклоняются от уплаты штрафов, полученных за ранее совершённые нарушения ПДД. Кроме этого, патрульные обратят внимание на водителей, которые применяют чрезмерную тонировку окон.