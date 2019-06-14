НИП призывает водителей быть бдительными в предстоящие жаркие выходные

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Национальный инспекторат патрулирования предупреждает всех жителей страны о том, что в выходные дни, которые люди предпочитают проводить за городом или на прогулке, в Молдове ожидается жаркая погода. Соответствующее предупреждение выпустила Государственная гидрометеорологическая служба.

По данным пресс-службы НИП, из-за жары некоторые люди могут себя плохо почувствовать на улице или в автомобиле. В связи с этим патрульные рекомендуют водителям планировать поездку утром, до 10.00, или вечером, после 18.00. А для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, НИП призывает:

не садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения;

адаптировать скорость движения;

во время длительной поездки периодически останавливаться, чтобы водитель и пассажиры имели возможность отдохнуть;

если вы припарковали автомобиль на солнце, перед тем, как отправиться снова в путь, необходимо включить кондиционер на несколько минут;

защищайте детей и пожилых людей от попадания солнечных лучей в автомобиле;

проследите за тем, чтобы все пассажиры пристегнули ремни безопасности.