НИП: 25% аварий происходят из-за несоблюдения скоростного режима

НИП: 25% аварий происходят из-за несоблюдения скоростного режима

По данным Национального инспектората патрулирования, 25% ДТП происходят из-за несоблюдения скоростного режима водителями. В связи с этим НИП призывает водителей прежде чем нажать на педаль газа, вспомнить, что чем выше скорость, тем больше рисков.

По данным пресс-службы ведомства, с начала текущего года в результате 272 ДТП, произошедших из-за превысивших скорость водителей, погибли 35 человек, а 345 пострадали. НИП напоминает водителям, что указатели ограничения скорости устанавливаются на основании анализа состоянии дороги, её рельефа и расположения населённых пунктов.

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