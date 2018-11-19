Никто не забыт, ничто не забыто: по инициативе президента Молдова масштабно отметит 75-летие освобождения (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провёл сегодня, 19 ноября, заседание Национального координационного комитета «Победа» по подготовке и проведению мероприятий по празднованию в будущем году 75-летия освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков.

Глава государства отметил, что планируемые мероприятия будут осуществляться в преддверии отмечаемого в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому он предложил составить план действий на весь следующий год на всей территории Республики Молдова.

⁃ В частности, празднования пройдут с участием Президента РМ в каждом городе, освобождение которого будет отмечаться в 2019 году. Кроме того, при активной поддержке главы государства будет проводиться реставрация или реконструкция памятников и воинских захоронений, – подчеркнул он.

По словам Додона, планируется также проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, будут опубликованы научные и журналистские публикации, состоится съемка документального фильма об освобождении Молдовы. Было принято решение провести первое мероприятие уже в уходящем году: 1 декабря на Шерпенском плацдарме будут высажены деревья. ⁃

Кроме того, члены комитета «Победа» обратились с идеей привлечь партнеров из стран СНГ для участия в памятных акциях на территории Республики Молдова. Заверил наших активистов в самой широкой поддержке со стороны Администрации Президента. Считаю, что общенародное празднование 75-летия освобождения Молдовы сыграет большую роль в укреплении нашей государственности и в патриотическом воспитании нашей молодежи, – подытожил глава государства.