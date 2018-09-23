Николай Мельник выдвинут в качестве кандидата ПСРМ по Единецкому округу

23 сентября в городе Единцы состоялся митинг протеста, организованный Партией социалистов РМ.

На митинге выступили председатель ПСРМ Зинаида Гречный, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, депутаты Парламента РМ, советники и примары, а также жители Единецкого района.

Участники митинга отметили, что социально-экономическая и политическая ситуация в Республике Молдова продолжает стремительно ухудшаться. На протяжении последних 9 лет власти осуществляли грабительскую политику в отношении регионов нашей страны.

В тяжелейшей ситуации оказались самые незащищённые слои общества – пенсионеры, многодетные и неполные семьи, люди с ограниченными возможностями. Рост цен на продукты, лекарства, коммунальные услуги делает невозможным приобретение продуктов и лекарств первой необходимости.

Сегодня единственной партией, действующей в интересах подавляющего большинства народа Молдовы, является Партия социалистов РМ, которая выступает за переход к президентской форме правления, сохранение молдавской государственности и молдавского языка в Конституции, межэтнический мир в стране, нейтральный статус Молдовы на международной арене, восстановление стратегического партнёрства с Российской Федерацией при сохранении нормальных отношений со странами Евросоюза, мирное урегулирование приднестровского вопроса, социальную справедливость, защиту Православия и традиционных ценностей.

Участники митинга приняли Декларацию, в которой выразили полную поддержку всенародно избранному Президенту Республики Молдова Игорю Додону, его политическим и социальным инициативам, и поддерживающей его Партии социалистов Республики Молдова.

На митинге выдвинули и поддержали кандидатуру председателя ТО ПСРМ Николая Мельника в качестве кандидата по Единецкому одномандатному округу для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.