Николай Ешану назначен советником премьер-министра по вопросам права

Николай Ешану назначен советником премьер-министра по вопросам права

Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику подписал сегодня распоряжение о назначении Николая Ешану советником премьер-министра по вопросам права. 

Николай Ешану обладает более чем 25-летним опытом работы в сфере права. За последние два года он был государственным секретарем в Министерстве юстиции, а ранее почти 10 лет был заместителем министра в том же министерстве.

С 2005 года Николай Ешану был представителем Республики Молдова в Венецианской комиссии и ее членом, а с 2017 года – замещающим членом ВК, пишет moldpres.md.

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