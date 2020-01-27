Николае Фуртунэ – новый директор Национального агентства общественного здоровья

Николае Фуртунэ – новый директор Национального агентства общественного здоровья

Новым директором Национального агентства общественного здоровья назначен Николай Фуртунэ, который ранее занимал должность и. о. главы учреждения. Об этом сообщило сегодня Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

– По результатам конкурса на замещение государственной должности директора Национального агентства общественного здоровья этот пост занял Николае Фуртунэ, – говорится на официальной странице ведомства. 

В конкурсе, который состоялся 21 января, участвовали три кандидата, пишет moldpres.md.

 

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