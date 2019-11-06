“Никогда такого не было, и вот опять”: правительство отменяет результаты собственного конкурса на должность генпрокурора

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Результаты конкурса на должность генерального прокурора будут отменены. Об этом сегодня заявила министр юстиции Олеся Стамате.



По ее словам, есть вопросы к объективности при оценке кандидатов. Кроме того, она утверждает, что у членов комиссии не было доступа ко всем документам для проверки неподкупности претендентов.

Ранее президент страны Игорь Додон заявил, что правительство Санду поступает, как “Плахотнюк, отменяя правила игры во время самой игры”. В частности, Додон отмечал, что когда речь зашла об отборе кандидата на пост генерального прокурора, блок “АКУМ” настоял на создании так называемого “фильтра” при Министерстве юстиции, и Игорь Додон согласился на это, несмотря на то, что подобное не предусмотрено Конституцией. Президент не стал возражать и по поводу состава комиссии – в нее вошли те люди, которых посчитало нужным включить правительство. Однако сейчас, когда конкурс состоялся и этой самой комиссией были отобраны 4 кандидата, “АКУМ” вдруг поставил под сомнение эти результаты, а Минюст объявил о намерении пересмотра итогов. Глава государства возмущен таким подходом.

– Знаете, что мне это напоминает? Плахотнюка, который менял правила игры во время самой игры. Если Плахотнюку не нравилось то, что получалось, он менял правила. Так это что, новое правительство заимствует “лучшие практики” Плахотнюка и если не нравится кандидат, который выиграл конкурс, нужно этот конкурс аннулировать? Тогда чем это правительство лучше прошлого? – вопрошал Додон.