“Никакой политической принадлежности или родственных связей!”: Президент обозначил свои требования к новому генпрокурору (ВИДЕО)

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Глава государства стоит на своём: новым генеральным прокурором Молдовы должен стать профессионал, и точка! При этом Игорь Додон отмечает, что не допустит того, чтобы на данную должность продвигались кандидаты, имеющие отношение к той или иной политической партии, или состоящие в том или ином родстве с представителями парламентского большинства. Кроме того, президент не позволит и давления в свой адрес ввиду принятия решения по этому поводу.

Отвечая на вопрос о том, что он думает о результатах конкурса, организованного Министерством юстиции для отбора кандидатов на пост генерального прокурора, президент подчеркнул, что до тех пор, пока нет окончательного решения о выдвижении кандидатуры для утверждения главой государства, комментировать нечего.

– Согласно Конституции РМ, есть Высший совет прокуроров, который организует конкурс и предлагает президенту страны кандидата на пост генпрокурора. Президент может ее единожды отвергнуть, но на второй раз обязан принять. По настоянию партнеров по коалиции был создан так называемый “фильтр” в Министерстве юстиции. Мы согласились, хотя было много вопросов, потому что в Конституции нет такой нормы. А теперь я слышу, что кто-то в правительстве недоволен итогами отбора. Но вы же их выбирали, мы в этом не участвовали! И что теперь, снова будем “играть” в конкурсы? Если сейчас отменить конкурс или изменить какие-то правила, значит, придётся заново проходить всю процедуру. И так уже несколько раз были проблемы с этими конкурсами. Мы вам дали возможность провести, на вас никто не влиял. Там есть международный эксперт, гражданское общество – абсолютно всё, что нужно. Было принято решение, назначены 4 кандидатуры – их должен рассмотреть ВСП. Они должны выбрать одного кандидата и представить президенту – вот такая процедура, – рассказал Додон.

Что касается неподкупности и профессионализма отобранных кандидатов, Игорь Додон отметил, что доверяет комиссии, сделавшей выбор. При этом президент особо подчеркнул, что партийные связи и личное родство при назначении нового прокурора не пройдут, и давление на него в этом отношении также бессмысленно.

– Я не подпишу указ о назначении генерального прокурора, который продвигается посредством политической принадлежности к тем или иным партиям или через родственные связи с кем-либо из парламентского большинства. Я не хочу услышать о том, что это чей-то кумэтру, фин, крестный. А если кто-то попытается оказать давление на президента различными способами с тем, чтобы я всё-таки поставил подпись, – это не пройдет. Если мы действительно хотим осуществить подлинную реформу, давайте сделаем это. Генеральным прокурором должен стать настоящий профессионал! – подытожил он.

Напомним, ранее, по результатам психологического теста и итоговой оценки, полученной кандидатами на собеседовании, комиссия по отбору кандидатов на должность генерального прокурора РМ решила на основе консенсуса выдвинуть четырех претендентов: Олега Крышмару, Владислава Грибинчу, Вячеслава Солтана и Александра Стояногло. В соответствии с новыми изменениями, внесенными в законодательство, специальная комиссия выберет как минимум двух кандидатов, которые она представит в Высший совет прокуроров. ВСП, в свою очередь, выберет единственного кандидата, которого, в свою очередь, представит президенту страны для назначения.