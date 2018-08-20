Никаких импровизаций

Какие льготы в медицине, на транспорте предусмотрены для участников приднестровского конфликта? А. Пернай, Фалештский район

Отвечает Джульетта Попеску, начальник управления политик социальной помощи семьям с низкими доходами, пожилым и ветеранам Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты:

– По Закону о ветеранах № 190-XV от 8.05.2003 г., ряд категорий граждан, в том числе военнослужащие, работники органов внутренних дел, госбезопасности и пенитенциарной системы и гражданские лица, прикомандированные к этим частям с целью выполнения специальных заданий для обеспечения боевых действий по защите территориальной целостности и независимости РМ, признаются ветеранами войны и имеют право на ряд льгот, в том числе на: ежемесячные государственные пособия, согласно Закону № 121- XV от 3 мая 2001 г.; обеспечение один раз в три года бесплатными санаторными путёвками; бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), в автомобильном пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси), а в сельской местности – в пределах соответствующей административно-территориальной единицы, к которой относится населённый пункт, а также на железнодорожном и автомобильном пригородном транспорте; льготы по налогообложению, согласно положениям Налогового кодекса; медицинскую помощь в соответствии с объёмом, предусмотренным Единой программой ОМС; первоочередное обеспечение медикаментами из средств гуманитарной помощи; ортопедическое протезирование и обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами; пособие по временной нетрудоспособности, согласно действующему законодательству; отпуск в удобное для них время, а также дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до двух недель; обеспечение свободного доступа в специальные реабилитационные центры или в спортивные комплексы для занятия и другие льготы, с которыми можно ознакомиться в законе.

Также, в соответствии с Положением о порядке установления и выплаты материальной помощи, утверждённым Постановлением правительства № 159 от 14.02.2018 г., лица с ограниченными возможностями вследствие боевых действий по защите территориальной целостности и независимости РМ имеют право на получение ежегодной материальной помощи.

Закон № 133-XVI от 13.06.2008 г. «О социальном пособии», принятый для обеспечения малоимущим семьям минимального гарантированного ежемесячного дохода посредством назначения социального пособия, исходя из оценки совокупного среднемесячного дохода семьи и её потребностей в социальной помощи, предусматривает выплату социального пособия и пособия на холодный период времени. Исходя из вышеизложенного, а также из положений ст. 9 Закона № 133-XVI от 13 июня 2008 года, в соответствии с которыми социальное пособие и пособие на холодный период года назначается управлением/отделом социального обеспечения и защиты семьи, рекомендуем г-ну Пернай обратиться в упомянутую инстанцию для получения дополнительной информации о назначении данных социальных выплат.