Ничто не забыто! Президент дал старт масштабным мероприятиям в честь 75-летия освобождения Молдовы (ФОТО)

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Сегодня в Шерпенах был дан старт мероприятиям под эгидой Президента Республики Молдова в ознаменование 75-й годовщины освобождения Молдовы от фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Вместе с послом России Олегом Васнецовым, президентскими советниками, руководством Союза офицеров, гражданскими активистами и членами «Молодой Гвардии» глава государства, его супруга Галина и младший сын Николай приняли участие в высаживании деревьев на Мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм». Как рассказал на своей странице в соцсети Игорь Додон, планируется проведение мероприятий во всех городах, которые в нынешнем году будут праздновать годовщину освобождения.

Так, уже в понедельник, 18 марта, мы отметим 75-летие освобождения города Сороки. 13 апреля исполнится 75 лет со дня героического взятия самого Шерпенского плацдарма. 9 Мая состоится традиционный Марш Победы, а 24 августа, в годовщину завершения Ясско-Кишиневской операции, – еще один марш в столице. План действий также предусматривает реставрацию исторических памятников, перезахоронение останков воинов, павших на поле боя, организацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи, публикацию научных и журналистских работ, съемку документального фильма об освобождении Молдовы. Кроме того, по инициативе президента на дому навестят всех здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны, – отметил Додон.

Глава государства поблагодарил всех, кто прикладывает усилия для увековечивания памяти героев, и выразил уверенность в том, что празднование на общенациональном уровне 75-летия освобождения Молдовы сыграет важную роль в укреплении нашей государственности и патриотическом воспитании нашей молодёжи.