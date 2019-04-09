Ничто не забыто! Под эгидой президента будет отремонтирован Мемориал воинской славы «Вечность»

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Подготовка к празднованию Дня Победы идет полным ходом. Центральным местом праздника каждый год становится Мемориал воинской славы «Вечность». Однако народное достояние утратило былой доблестный вид.



Большинство конструкций, входящих в состав мемориального комплекса, находятся в плачевном состоянии и представляют реальную опасность для здоровья и жизни посетителей. В данной связи еще в прошлом году президент обратился к правительству и Министерству обороны с требованием выделить средства на ремонт мемориала. Однако призыв главы государства не был услышан. В этом году Игорь Додон принял решение организовать под эгидой президента Молдовы ремонтные работы на столичном мемориале «Вечность», а также ремонт памятника освободителям столицы, расположенного перед зданием Академии наук Молдовы. Работы начнутся в самое ближайшее время.

Напомним, что в День Победы в Кишиневе традиционно пройдет «Бессмертный полк». Также по случаю праздника будут организованы грандиозный концерт и выставка военной техники. Мероприятия состоятся под эгидой главы государства.