Ничто не забыто: Блогер напомнил Майе Санду о том, как она превышала скорость, будучи министром (ВИДЕО)

В чужом глазу видит соринку, а в своем не видит и бревна – эта пословица как нельзя кстати относится к председателю партии “Действие и солидарность” Майе Санду, которая обвинила кортеж президента в превышении скорости и заявила, что чиновники должны соблюдать ПДД, но позабыла о своих “грешках”. О них Санду напомнил известный блогер Еуджен Лукьянюк.

В частности, он отметил, что в 2012, когда на дорогах страны впервые появились видеокамеры, многие чиновники нарушали ПДД, но представлялись настоящими героями за своевременную выплату штрафов. Подобный случай произошел и с Майей Санду, являвшейся в тот момент министром образования.

– В декабре 2012 года один из ваших тогдашних приятелей, вы и сейчас с ним дружите, если я не ошибаюсь, прислал мне скриншот протокола вашего нарушения скоростного режима в Магдачештах. Вы превысили скорость на 32 или 34 км. Тогда мне предложили написать в блоге, какая вы молодец и как заплатили 600 леев за нарушение, но в последний момент вы отказались, так как не захотели представать в плохом свете. Я уверен, что, по меньшей мере, одно нарушение за вами есть, – сказал он.

Лукьянюк считает, что подобный случай мог быть не единственным, и Санду мог покрывать ее тогдашний начальник Влад Филат, как это было в случае с Дорином Киртоакэ, чей автомобиль насмерть сбил на улице Албишоара пожилого человека.