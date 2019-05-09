“Ничего у вас, господа, не получится!”: Цырдя о попытках украсть и опорочить Победу

– С Днем Победы, друзья! Это была победа света над тьмой, добра над злом.

Сегодня нашу Победу хотят украсть и опорочить, а сам праздник – заменить на День Европы.

Скажу, как есть – ничего у вас, господа, не получится.

Сегодня в марше “Бессмертный полк”, организованный под эгидой президента, участвовало 60.000 человек. По всей Молдове – более 150.000!

В “еврокарнавале” ДПМ – пару сотен. Даже шашлыки не помогли.

Евроакция блока “Акум” и вовсе вызвала у всех прохожих жалость, а у ее участников – тоску. Через полчаса все разбежались.