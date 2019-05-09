“Ничего у вас, господа, не получится!”: Цырдя о попытках украсть и опорочить Победу

“Ничего у вас, господа, не получится!”: Цырдя о попытках украсть и опорочить Победу

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица. 

– С Днем Победы, друзья! Это была победа света над тьмой, добра над злом. 

Сегодня нашу Победу хотят украсть и опорочить, а сам праздник – заменить на День Европы. 

Скажу, как есть – ничего у вас, господа, не получится.

Сегодня в марше “Бессмертный полк”, организованный под эгидой президента, участвовало 60.000 человек. По всей Молдове – более 150.000!

В “еврокарнавале” ДПМ – пару сотен. Даже шашлыки не помогли. 

Евроакция блока “Акум” и вовсе вызвала у всех прохожих жалость, а у ее участников – тоску. Через полчаса все разбежались.

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