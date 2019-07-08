Ничего святого: житель Кишинева проник в детсад и совершил кражу (ВИДЕО)

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38-летний житель столицы был задержан полицейскими столичного сектора Рышкановка за кражу из детского сада, расположенного по улице Роз в коммуне Ставчены. Вор вынес женскую сумку с документами и деньгами, принадлежавшими 37-летней сотруднице дошкольного учреждения.

– Инцидент произошел 4 июня. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что у нее украли сумку. На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник свободно зашел в детсад, а увидев открытую дверь, украл сумку, оставленную без присмотра. С банковской карточки, которая была в сумке, были сняты деньги – 20980 леев, – сообщили в полиции.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен в инспекторат, где признал свою вину. Стоит отметить, что ранее он уже был судим за серию краж из офисов и детских садов в Кишиневе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф от 32500 до 67500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.