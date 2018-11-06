Ничего святого: в Гидигиче воры ограбили семью, копившую деньги на операцию

Кража произошла в ту самую ночь, когда в местной церкви злоумышленники обчистили ящики для пожертвований. Совпадение это или нет, предстоит выяснить полиции.

Супружеская пара из коммуны Гидигич с трудом собрала 30 000 леев на операцию для жены, которая страдала заболеванием сердца, но в одну ночь семья осталась без денег после того, как их дом ограбили неизвестные, пишет protv.md. Злоумышленники пробрались в дом, когда супруги находились на работе, и забрали накопленные деньги, а также золотые украшения.

– Они прошлись по всему дому. Деньги были на кухне, золото – в спальной комнате, воры взяли всё и оставили 25 леев на кровати. Они посмеялись над нами, – рассказал один из супругов.

Три года назад семья переехала в дом, который находится на окраине села Гидигич, и спокойно в нём жила. Несколько месяцев подряд пара собирает деньги, так как у 29-летней супруги есть проблемы с сердцем и её спасением является хирургическое вмешательство, которое было запланировано на декабрь этого года. Операция стоит 97 000 леев, семье удалось собрать 30 000 леев, но они остались даже без этого после того, как их дом обчистили воры.

– Сумма была большой для нас, потому что мы её накопили с помощью родственников, коллег по работе супруга, а также наших зарплат, которые откладывали после того, как узнали об операции, – сообщила Мария Кара.

Сейчас, по словам женщины, она живёт в страхе. Соседи тоже боятся того, что происходит. Примар коммуны сообщил, что в последнее время в Гидигиче произошёл ряд краж со взломами.

– Сейчас у нас наблюдается волна краж, и это неприятно. Они пошли даже против церкви, это действительно преступление. Село находится в непосредственной близости к городу, и негативные элементы переходят оттуда в село. Тут всё доступно, а транспорт ходит до 12 часов, – отметил примар коммуны Серафим Исак.

Дело было зарегистрировано в полиции, органы правопорядка возбудили уголовное дело. Напомним, что в ночь на 1 ноября в Гидигиче воры пробрались в местную церковь и украли 16 000 леев. Пока остаётся неизвестным, есть ли у этих двух преступлений какая-либо связь.