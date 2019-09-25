Ничего святого: сотрудницы детсада в Хынчештах попались на краже продуктов питания

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По данным полиции, подозреваемые, работавшие в дошкольном учреждении в селе Минджир Хынчештского района, находятся под следствием. Имея свободный доступ к продуктам питания, женщины 56 и 60 лет часть из них попросту присваивали.

В ИП Хынчешты начали расследование по данному факту, пишет unghiul.com со ссылкой на jurnal.md. В ходе слушаний одна из подозреваемых признала свою вину.

Полиция расследует все обстоятельства случившегося и пытается установить личности других граждан, возможно причастных к данному правонарушению.