Ничего святого: семью из Сынжерейского района обокрали в поминальный день (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл в селе Кишкэрень Сынжерейского района. По словам потерпевших, они отправились на кладбище помянуть усопших, а вернувшись домой, обнаружили, что их обокрали. Воры вынесли из дома около 5 000 евро.

– Деньги были спрятаны в вёдрах: 3 200 евро, 15 000 леев и 600 долларов. Воры проникли в дом через окно, – рассказала потерпевшая.

Как выяснилось, в прошлом году у супругов уже побывали воры. В тот раз они украли 12 тысяч леев, пишет publika.md.

Расследованием случая занялась местная полиция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.