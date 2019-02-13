Ничего святого: бендерчанин позарился на женскую сумку прямо в храме

Ничего святого: бендерчанин позарился на женскую сумку прямо в храме

10 февраля во время вечернего богослужения в монастыре, расположенном в селе Кицканы, у 59-летней прихожанки пропала сумка. Обнаружив пропажу, потерпевшая сразу обратилась в милицию. Личность подозреваемого удалось установить по горячим следам.

На следующий день был задержан 18-летний ранее судимый житель Бендер. Молодой человек нигде не работает, ведёт бродяжнический образ жизни. Как выяснилось, задержанный часто приходил в храм просить милостыню.

Как пишет mvdpmr.org, мужчина дал признательные показания. Он забрал из кошелька деньги, а сумку выбросил. Пропажа была обнаружена и возвращена законной владелице.

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