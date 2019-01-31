“Ничего, кроме селфи”: Батрынча уличил Слусаря в популизме и демагогии вместо конкретных дел (ВИДЕО)

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Представители блока “Акум” Александр Слусарь и Андрей Нэстасе вводили в заблуждение жителей Кишинева, обещая им разрешить существующие у них проблемы, однако после того, как досрочные выборы генерального примара муниципия прошли, а Нэстасе в итоге не стал градоначальником, воз остался и ныне там. Об этом в рамках теледебатов заявил исполнительный секретарь, кандидат Партии социалистов в депутаты по округу № 28 Влад Батрынча.

Он обвинил своего оппонента по этому же округу Александра Слусаря, что ни одно начатое представителями партии “Достоинство и правда” дело не было доведено до конца. Это касается и незаконной стройки на улице Богдан Воевод, 1, и сноса кинотеатра “Гаудеамус” и последующего строительства на его месте новостроя. Пообещав гражданам решить проблемы, вышеуказанные политики ограничились лишь селфи и выходами в прямой эфир, не подав при этом ни единого обращения в суд. Теперь же они ходят по Рышкановке в поисках компромата на кандидата-социалиста, рассказал Батрынча.

– Я могу вам показать. Вот наши обращения в Прокуратуру. Мы вызвали в суд застройщика на лице Богдан Воевод, 1, где вы были с селфи и прямой трансляцией, и застройщика, возводящего здание на месте “Гаудеамуса”. Почему вы не доводите ни одно дело до конца? Вы можете назвать хоть один конкретный проект, который вам удалось разрешить? – спросил Батрынча.

Однако вместо конкретного ответа на вопрос Слусарь предпочел в очередной раз обвинить социалистов в том, что они поспособствовали непризнанию мандата Андрея Нэстасе.

– Ответьте, пожалуйста, конкретно на вопрос. Назовите конкретные дела, кроме вашего популизма и демагогии, – призвал Батрынча.

Однако и в этот раз кандидат “Акум” ответить на четко поставленный вопрос не смог. Момент попал на видео.