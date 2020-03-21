Ни у одного из студентов, поступивших в больницы из общежития Технического университета, коронавирус не выявили

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Ни у одного из 22 студентов, попавших в больницы из общежития Технического университета, где накануне был объявлен карантин из-за заболевшей девушки, коронавирус не выявили. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

– Тесты – негативные, у них удовлетворительное состояние. Их отпустили домой, не в общежитие, но, конечно же, они должны соблюдать режим самоизоляции, – сказала она.

Остальные студенты, которые пока остаются в общежитии, помещенном на карантин, находятся на изоляции, по одному человеку в комнате, и не контактируют друг с другом. За их состоянием следят врачи.