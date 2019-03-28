Ни стыда, ни совести: жительницу Дрокии ограбил собственный сын

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На 45-летнего мужчину надели наручники после того, как его мать пожаловалась в полицию на то, что сын её ограбил. Инцидент произошёл накануне вечером в Дрокии.

Мужчина, находясь в стадии алкогольного опьянения, выхватил у матери сумку, а затем скрылся в неизвестном направлении, пишет deschide.md. В сумке находились 29 000 леев, 250 евро и документы.

Жертва позвонила в полицию и сообщила, что на пороге дома на неё напал и ограбил собственный сын. Правоохранители возбудили уголовное дело, а вскоре мужчину задержали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.