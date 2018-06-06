Ни стыда, ни совести: Санду попросила граждан оплатить ей предвыборную кампанию (ВИДЕО)

Председатель партии “Действие и солидарность”, вошедшая в состав коррумпированного правительства Филата и причастная, вместе с другими министрами, к краже миллиарда долларов из банковской системы страны, призвала граждан профинансировать предстоящую предвыборную кампанию для того, чтобы партия, которую она возглавляет, смогла бы пройти в парламент. С таким обращением Санду выступила на своей странице в соцсети.

Экс-министр просвещения рассчитывает, что граждане пожертвуют ей как минимум 90 тысяч леев в месяц. Примечательно, что с просьбой о финансировании Санду обращается не к своим однопартийцам, что было бы логично, а к рядовым гражданам страны.

Стоит отметить, что Санду ранее уже обращалась к гражданам с аналогичной просьбой – в преддверии президентских выборов. Возмущение вызывает тот факт, что в 2014 году лидер партии “Действие и солидарность”, будучи членом кабинета министров под руководством Юрия Лянкэ, проголосовала за выделение из Национального банка Молдовы почти 10 миллиардов леев на покрытие “кражи века”. Впоследствии эти деньги превратили в государственный долг, который будут выплачивать налогоплательщики республики.