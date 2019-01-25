Ни пройти, ни проехать: из-за гололёда десятки грузовиков встали на дорогах, а в 17 сёлах затруднено движение (ФОТО)

За последние 24 часа из-за сложных погодных условий на территории страны произошло 7 серьёзных аварий, в результате которых пострадали 7 человек. В шести случаях пострадали пешеходы.
Пресс-служба Национального инспектората патрулирования сообщает, что к этому часу ситуация на сей территории страны следующая:
Центральная зона:
Наблюдаются осадки в виде снега и мокрого снега, заблокированных трасс нет. Вдоль трассы у въезда в Анений Ной припаркованы 40 грузовиков. Это не создаёт трудностей при дорожном движении. Между сёлами Фундул Галбеней и Буцень заблокирован один грузовик.
Северная зона:
Национальные и местные дороги не заблокированы. Местами идёт снег, транспорт ездит без трудностей. Дорожные службы посыпают трассы противоскользящим материалом.
Южная зона:
Идут осадки в виде снега и ледяного дождя. Трасса Каушаны – Саиц из-за гололёда все транспортные средства были остановлены, дорожное движение в этой части будет восстановлено после того, как дорожная поверхность будет посыпана противоскользящим материалом.
Кроме этого, в Каушанах и Штефан-Водэ дорожное движение затруднено. На одной автозаправочной станции в Каушанах стоят 22 грузовика, а в Штефан-Водэ – ещё 26 крупнотоннажных транспортных средств.
Дорожное движение затруднено в 8 населённых пунктах Штефан-Водского района:
- с. Копчак;
- с. Семёновка;
- с. Алава;
- с. Волинтирь;
- с. Брезоая;
- с. Штефэнешть;
- с. Карахасань;
- с. Кэлпань.
А на территории Каушанского района в 9 населённых пунктах затруднено дорожное движение:
- с. Сэиць;
- с. Хаджимус (склон);
- с. Грэдиница;
- с. Плоп-Штиубе;
- с. Тараклия;
- с. Сэлкуца;
- с. Фэрлэдень;
- с. Кринатень Ной;
- с. Кошкаия.