Ни пройти, ни проехать: из-за гололёда десятки грузовиков встали на дорогах, а в 17 сёлах затруднено движение (ФОТО)

Ни пройти, ни проехать: из-за гололёда десятки грузовиков встали на дорогах, а в 17 сёлах затруднено движение (ФОТО)

За последние 24 часа из-за сложных погодных условий на территории страны произошло 7 серьёзных аварий, в результате которых пострадали 7 человек. В шести случаях пострадали пешеходы.

Пресс-служба Национального инспектората патрулирования сообщает, что к этому часу ситуация на сей территории страны следующая:

Центральная зона:

Наблюдаются осадки в виде снега и мокрого снега, заблокированных трасс нет. Вдоль трассы у въезда в Анений Ной припаркованы 40 грузовиков. Это не создаёт трудностей при дорожном движении. Между сёлами Фундул Галбеней и Буцень заблокирован один грузовик.

Северная зона:

Национальные и местные дороги не заблокированы. Местами идёт снег, транспорт ездит без трудностей. Дорожные службы посыпают трассы противоскользящим материалом.

Южная зона:

Идут осадки в виде снега и ледяного дождя. Трасса Каушаны – Саиц из-за гололёда все транспортные средства были остановлены, дорожное движение в этой части будет восстановлено после того, как дорожная поверхность будет посыпана противоскользящим материалом.

Кроме этого, в Каушанах и Штефан-Водэ дорожное движение затруднено. На одной автозаправочной станции в Каушанах стоят 22 грузовика, а в Штефан-Водэ – ещё 26 крупнотоннажных транспортных средств.

Дорожное движение затруднено в 8 населённых пунктах Штефан-Водского района:

  • с. Копчак;
  • с. Семёновка;
  • с. Алава;
  • с. Волинтирь;
  • с. Брезоая;
  • с. Штефэнешть;
  • с. Карахасань;
  • с. Кэлпань.

А на территории Каушанского района в 9 населённых пунктах затруднено дорожное движение:

  • с. Сэиць;
  • с. Хаджимус (склон);
  • с. Грэдиница;
  • с. Плоп-Штиубе;
  • с. Тараклия;
  • с. Сэлкуца;
  • с. Фэрлэдень;
  • с. Кринатень Ной;
  • с. Кошкаия.
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