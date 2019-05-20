Ни одного случая гриппа и на 14% меньше случаев ОРВИ: как обстоит эпидемиологическая ситуация в Кишиневе

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С 10 по 16 мая в Кишиневе было зарегистрировано 300 случаев инфекционных заболеваний, отравлений и побочных явлений, что на 31 случай меньше, чем неделей ранее, и на 38 случаев меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии в понедельник.

95 случаев касаются острых диарейных заболеваний, причем в 59 из них речь идет о детях. 63 человека были госпитализированы.

В то же время за указанный период было зарегистрировано 992 случая ОРВИ, что на 14% меньше, чем неделей ранее, и на 32,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее подвержены заболеванию дети до 4 лет (373 случая) и от 5 до 14 лет (262 случая). В указанный период были госпитализированы 42 заболевших ОРВИ.

Случаев гриппа в муниципии зарегистрировано не было. В то же время были зафиксированы 9 случаев туберкулеза, 34 случая скарлатины и 93 случая ветрянки.