Ни одна проблема не остается без внимания: президент провел традиционный прием граждан (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел сегодня традиционный прием граждан. Десятки людей из всех регионов страны попросили помощи у аппарата президента в решении проблем, с которыми они сталкиваются.

Затронутые сегодня вопросы касаются различных областей: правовой, медицинской, аграрной, социальной, инфраструктурной, зоотехнической, жилищной, законодательной и др.

– Отмечу, что получаю сотни таких обращений со стороны граждан и во время частых поездок по различным населенным пунктам страны. Каждое обращение, каждая просьба изучается, принимаются меры для решения этих проблем в разумные сроки, – заверил президент на своей странице в соцсети.