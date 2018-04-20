Ни кофе, ни сливок — один сахар. Чем опасен кофейный напиток «3 в 1»?

Экспертиза показала, что правильнее формат «3:1» было бы позиционировать как «сахар, пальмовое масло, дополнительные подсластители».

Несмотря на то, что растворимый кофе формата «3 в 1» имеет не лучшую репутацию среди потребителей, его все равно довольно часто и быстро раскупают. Для того, чтобы разобраться, что производители кладут в пакетики с таким кофе, эксперты Союза потребителей «Росконтроль» семь образцов этого напитка: «БонКафе Classic», «Петровская Слобода», Jacobs, Express coffee mix plus+, MacCoffee The original coffee mix, Nescafe «Классик», Clever. Все они являются «классическими», то есть, должны иметь только смесь сахара, молока и кофе.

Кофе против сахара

Покупая кофе «3 в 1», потребитель думает, что берет именно перемолотые зерна с добавленным сахаром, а не сахар с добавленными зернами. Как оказалось, на первом месте в составе почти всех образцов указан сахар (только в Jacobs он второй — сразу после «глюкозного сиропа», что сути не меняет). Это означает, что его в пакетиках с «кофе» больше всего. И, действительно, сахара в образцах очень много — от 42 до 72%.

На удивление кофе занимает в составе далеко не лидерские позиции. Например, в образцах «БонКафе», «Петровская Слобода», MacCoffee The original coffee mix он вообще на последнем месте! Это значит, что в составе его мало, а соответственно, и бодрить такой напиток вряд ли будет.

«В некоторых образцах кофейного напитка содержатся подсластители, которые обычно применяются в продуктах со сниженной энергетической ценностью и без добавленных сахаров, в диетических продуктах, предназначенных для тех, кому рекомендовано ограничить употребление сахара или исключить его, а также в различной специализированной пищевой продукции. Использование наряду с подсластителям сахара в такой продукции тем более неоправданно. Однако в составе образцов Jacobs, Express coffee mix plus+ и Nescafe «Классик» присутствуют одновременно и подсластители (в первых двух — ацесульфам калия, в последнем — цикламат натрия), и сахар, — говорит главный эксперт, «Росконтроль» Ирина Аркатова. — Стоит добавить, что на этикетах всех образцов нет информации о том, что продукт предназначен для диетического питания, или что он обладает сниженной энергетической ценностью, или является специализированной пищевой продукцией, поэтому смысл использования подсластителей остается неясным и, более того, такое использование не соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

За это несоответствие образцы Jacobs, Express coffee mix plus+ были добавлены в Список товаров с замечаниями организации.

Напиток с «пальмы»

Предполагается, что в составе кофейного напитка «3 в 1» присутствуют молоко или сливки. Естественно, в сухом виде. На практике же молочную функцию выполняют аналоги сливок на основе заменителей молочного жира и прочих тропических жиров. 6 из 7 производителей не указывают в составе компоненты, предполагающие содержание молочного жира, и исследование жирнокислотного состава подтверждает их отсутствие. Но вот в «БонКафе» указывается сухое цельное молоко и идет оно на втором месте в составе. Однако экспертиза показала: молочного жира в нем нет. Состав жирных кислот этого образца характерен для пальмового масла. Микроструктурный анализ также не выявил признаков наличия молочного жира в этом образце.

К тому же, в этом образце нашли высокое количество транс-изомеров жирных кислот — 9,4%. Такая доля не соответствует требованиям безопасности к заменителям молочного жира. За это образец «БонКафе» был внесен в «Черный список» организации.

Есть транс-изомеры жирных кислот и в образцах Jacobs, Express coffee mix plus+, MacCoffee The original coffee mix, Nescafe «Классик», Clever, но в гораздо меньшем объеме.

Бодрости не видать

Как мы уже выяснили, кофе в составе всех образцов далеко не на первом месте. Может ли такой напиток бодрить? Это свойство определяется содержанием кофеина. Больше всего его в Jacobs — целых 0,5%. Следом идут Express coffee mix plus+, Nescafe «Классик», Clever с достаточно скромными 0,4%. Еще хуже результат у «БонКофе» и «Петровская Слобода» — 0,3%. А замыкает список MacCoffee The original coffee mix с 0,2% кофеина.

На основе содержания кофеина эксперты оценили предположительную закладку натурального кофе (из расчета фактического содержания кофеина). В MacCoffee The original coffee mix его менее 10%, примерно по 10% в «БонКафе» и «Петровской слободе», по 15% в оставшихся образцах. В маркировке же содержание натурального кофе в процентах не указывается.

Результаты экспертизы кофе «3 в 1»:*

Бренд Подсласти-

тель, Ацесульфам калия, мг/кг Подсласти-

тель, Аспартам, мг/кг Массовая доля транс-изомеров жирных кислот от общего числа жира, % Норматив: не более 2% для заменителя молочного жира и модифицированных масел, до 01.01.2018: для ЗМЖ – не более 8% Кофеин, % Норматив: ТР ТС021/2011 не более 150 напитки, содержащие кофеин.

ГОСТ Р 50364-92: при закладке кофе натурального в количестве, %:

10% не менее 0,3%;

15%: не менее 0,4%;

20%: не менее 0,6%.

Для сравнения: ГОСТ кофе растворимый: не менее 2,3, и не более 0,3 для декофеинизированного Афлаток-

син B1, мг/кгНорматив: кофе ≤ 0,005 Внешний вид Цвет Вкус и аромат БонКафе Не обнаружен Не обнаружен 9,4 0,3 Не обнаружен Сухого продукта – порошкообразный, без наличия комков; готового напитка – однородная непрозрачная жидкость Коричневый, разной степени интенсив-

ности Сухого продукта – достаточно выраженный; готового напитка – свойственные данному продукту, без посторонних привкуса и запаха Петровская Слобода Не обнаружен Не обнаружен 0,3 0,3 Не обнаружен Сухого продукта – порошкообразный, без наличия комков; готового напитка – однородная непрозрачная жидкость Коричневый, разной степени интенсив-

ности Сухого продукта – достаточно выраженный; готового напитка – свойственные данному продукту, без посторонних привкуса и запаха Jacobs 778 Не обнаружен 0,5 0,5 Не обнаружен Сухого продукта – порошкообразный, без наличия комков; готового напитка – однородная непрозрачная жидкость Коричневый, разной степени интенсив-

ности Сухого продукта – достаточно выраженный; готового напитка – свойственные данному продукту, без посторонних привкуса и запаха Express coffee mix plus+ 1595,6 Не обнаружен 0,7 0,4 Не обнаружен Сухого продукта – порошкообразный, без наличия комков; готового напитка – однородная непрозрачная жидкость Коричневый, разной степени интенсив-

ности Сухого продукта – достаточно выраженный; готового напитка – свойственные данному продукту, без посторонних привкуса и запаха MacCoffee Не обнаружен Не обнаружен 0,4 0,2 Не обнаружен Сухого продукта – порошкообразный, без наличия комков; готового напитка – однородная непрозрачная жидкость Коричневый, разной степени интенсив-

ности Сухого продукта – достаточно выраженный; готового напитка – свойственные данному продукту, без посторонних привкуса и запаха Nescafe Не обнаружен Не обнаружен 0,7 0,4 Не обнаружен Сухого продукта – порошкообразный, без наличия комков; готового напитка – однородная непрозрачная жидкость Коричневый, разной степени интенсив-

ности Сухого продукта – достаточно выраженный; готового напитка – свойственные данному продукту, без посторонних привкуса и запаха Clever Не обнаружен Не обнаружен 0,3 0,4 Не обнаружен Сухого продукта – порошкообразный, без наличия комков; готового напитка – однородная непрозрачная жидкость Коричневый, разной степени интенсив-

ности Сухого продукта – достаточно выраженный; готового напитка – свойственные данному продукту, без посторонних привкуса и запаха

*Предоставлено НП «Росконтроль»

Данные распространяются только на представленные образцы

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