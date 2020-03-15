Ни капли совести: в Дезгинже мошенники украли у женщины пенсию

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В селе Дезгинжа Комратского района произошел из ряда вон выходящий случай. Двое неизвестных мужчин зашли в дом и отобрали у женщины пенсию, убедив ее в том, что ей выдали деньги по ошибке.

Эту информацию новостному порталу gagauzinfo.md подтвердили в управлении полиции Гагаузии.

– Пожилая женщина проживает вместе с дочерью. На днях она получила от почтальона пенсию. После этого к ней пришли двое неизвестных мужчин, которым она отдала 2 тысячи 700 леев. Мужчины убедили пенсионерку в том, что ей якобы начислили и выдали данную сумму денег по ошибке, – рассказала офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Оксана Гаценко.

По данному факту сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых процессуальных действий. Личности хулиганов устанавливается.