Ни дня без качалки: полицейские прикрыли работающий в разгар пандемии спортзал (ФОТО)

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В разгар пандемии, когда власти предпринимают все возможные меры для того, чтобы защитить граждан, администратор тренажёрного зала в Кишинёве открыл свои двери для постоянных клиентов.

По данным пресс-службы полиции, посетители заранее звонили администратору и сообщали, в какое время они хотели бы прийти на тренировку. Узнав о незаконной в период режима ЧП деятельности, полицейские нагрянули с проверкой. Теперь администратору зала грозит штраф в размере 75 тысяч леев.

Генеральный инспекторат полиции напоминает гражданам о том, что принятые властями меры направлены на защиту их жизни и здоровья. Жителей страны призывают не подвергать себя рискам и соблюдать эти ограничения.

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