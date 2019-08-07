Незваный гость ограбил соседку-пенсионерку: злоумышленника удалось задержать

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6 августа с заявлением в милицию обратилась 70-летняя жительница Днестровска. Она сообщила, что около часу ночи в её квартиру пробрался злоумышленник и похитил деньги.

Как пишет mvdpmr.org, спустя несколько часов “ночной гость” был задержан. Им оказался 29-летний ранее неоднократно судимый горожанин, проживающий в этом же доме.

Как установили сотрудники уголовного розыска, мужчина распивал спиртные напитки в соседней квартире. По газовой трубе через открытое окно кухни он проник в квартиру пенсионерки. Когда визитёр обнаружил деньги, его врасплох застигла хозяйка квартиры. Злоумышленник оттолкнул пожилую женщину и скрылся.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.