Нежилой фонд

0

О последствиях повышенной степени износа зданий в Молдове

19 июня в городе Атаки рухнула часть девятиэтажного дома (с девятого по первый этаж), расположенного на ул. Приетенией, 153.

На глазах у всех

Квартиры одного подъезда многоэтажки сложились на глазах у многих жителей этого населённого пункта. К счастью, обошлось без жертв. Трагедии удалось избежать только потому, что после сообщения о появившейся трещине в доме спасатели эвакуировали 51 жильца, в том числе 11 детей.

Первым о ЧП в Атаках сообщил на своей странице в соцсети президент Игорь Додон. Он же в обсуждениях к статусу написал, что сторонникам социалистов один из лишившихся жилья гражданин рассказал подробности. Дело в том, что за несколько дней до происшествия жильцы дома пожаловались местным властям на появление признаков разрушения девятиэтажки. По их заявлению приехали сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, якобы осмотрели дом, успокоили – мол, ничего страшного не должно случиться, а для надёжности, чтобы укрепить здание, обещали залить трещины бетоном. Но вот когда стена 19 июня отошла на некоторое расстояние, власти стали бить тревогу и объявили об эвакуации жильцов. Повезло, что успели.

На следующий день в Атаки в срочном порядке выехал президент, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. В тот же день в Атаках заседала Комиссия по чрезвычайным ситуациям, была создана кризисная ячейка. Чтобы не подвергать людей угрозе, комиссия ограничила доступ к пострадавшей многоэтажке – зона была взята под охрану сотрудниками полиции. Когда выяснилось, что сиюминутной угрозы дальнейшего обрушения дома нет, жильцам уцелевших квартир по очереди, в сопровождении спасателей, с соблюдением всех мер предосторожности, разрешили забрать самые необходимые вещи.

«Есть старые дома, есть здания, которые эксплуатировались неправильно, где были снесены несущие стены. В доме в Атаках, например, практически всё было разрушено. Нужна инспекция по всей стране».

Ожидаемый обвал

Позже специалисты пришли к выводу, что дом уже не может быть восстановлен, поэтому следует подготовиться к его сносу, предварительно расчистив прилегающие территории от различных временных строений – гаражей, сараев.

После ЧП стали выдвигаться различные версии случившегося. Предварительно было обнародовано несколько причин, которые привели к разрушению многоэтажного дома: сдача его в эксплуатацию с нарушениями, постоянное скопление воды в подвале и незаконные перепланировки, изменение конструкции дома – частичный разбор несущих стен некоторыми жильцами.

По словам жителя Атак Михаила С., в таких домах жить «одно удовольствие»: крыши текут, вода подаётся централизованно только на пару часов в день, из-за того что не утеплены стены, вокруг сырость, лифты не работают уже несколько десятков лет. Поэтому, как заметил собеседник, то, что случилось, в целом было ожидаемо.

Обеспокоенность по поводу состояния жилых домов и объектов социального назначения в самой столице выказали и эксперты IDIS «Viitorul». Они напомнили, что у многих жилых строений, возведённых полвека назад, отмечается повышенная степень износа (по данным за 2017 год, таких в Кишинёве 70%). Так как их снести невозможно из-за отсутствия средств предоставить владельцам недвижимости взамен другое жильё, остаётся только качественно содержать старый фонд, заблаговременно производить необходимые ремонтные работы.

Тотальная инспекция

После поездки в Атаки глава государства обратился к правительству с просьбой проверить техническое состояние зданий по всей стране.

– Начать нужно с социальных учреждений – детских садов, школ – и продолжить проверку жилых домов, потому что есть ещё здания, находящиеся в подобной ситуации, – отметил президент РМ. – Есть старые дома, есть строения, которые эксплуатировались неправильно, где были снесены несущие стены. В Атаках, например, в доме практически всё было разрушено. Необходима инспекция по всей стране.

По случаю обрушения дома в Атаках прокуратура Окницкого района возбудила уголовное дело. В его рамках расследуется факт допущения нарушений при строительстве.

Анастасия Погодина