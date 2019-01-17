Незаконный ввоз товаров в Молдову увеличился в 2018 году на 51%

В 2018 году на границе было обнаружено 115 случаев незаконного ввоза товаров в страну, что на 51% больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме этого, незаконный оборот оружия и боеприпасов увеличился на 78% – зафиксировано 34 случая.

Об этом сообщил глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь, пишет ipn.md. Он также отметил, что в 2018 году было обнаружено более 500 поддельных документов, с которыми граждане пытались пересечь границу. Количество подделанных документов увеличилось на 14% по сравнению с 2017 годом. Кроме того, был выявлен 91 случай нарушения государственной границы с целью незаконной миграции, в связи с чем были задержаны 116 человек.

– Это показывает, что часть граждан продолжает заниматься преступной деятельностью, но и бдительность пограничной полиции растет, – заявил начальник Пограничной полиции.

По его словам, в 2018 году государственная граница Республики Молдова была пересечена 20,4 млн раз. В то же время, более 4,8 млн транспортных средств пересекли границу в течение прошлого года.

– Это означает, что пограничники вступили в контакт 20,4 млн раз на протяжении всего прошлого года. Мы сейчас внедряем другую культуру перехода границы. Наша миссия снизить дискомфорт при пересечении границы и компенсировать некоторые недостатки через действия полицейских, – заявил Фредолин Лекарь.

По его словам, эти цифры на 7% больше по сравнению с предыдущим годом, а численность пограничной полиции не изменилась.