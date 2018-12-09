Незаконный улов: в Приднестровье поймали за час сразу двух рыбаков-браконьеров

32 килограмма живой рыбы, добытой незаконным способом, были изъяты у браконьеров.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, патрулируя акваторию реки Днестр между городом Слободзея и селом Карагаш сотрудники Государственной инспекции речного транспорта задержали 40-летнего жителя Рыбницкого района. В надувной лодке рыбака были обнаружены сети длиной 20 метров.

Спустя час в районе центрального пляжа города Слободзея зафиксирован ещё один подобный случай. Во время проверки документов и при обследовании плавсредства 38-летнего горожанина инспекторы ГИРТ обнаружили и изъяли две крупные рыбины – белого амура и толстолоба. Выяснилось, что столь удачный улов мужчина добыл с помощью сетей. Незаконное орудие лова – около 60 метров сетей – также изъяты.

Обоих рыбаков привлекли к административной ответственности за нарушение правил рыболовства и правил пользования маломерными судами на водных объектах. Стоит отметить, что в Приднестровье запрещено промысловое рыболовство и подводная охота водных биоресурсов. Запрет действует с 15 июня 2017 года до 15 июня 2020 года на всех водных объектах общего пользования, за исключением Кучурганского водохранилища.