Незаконный улов обернётся рыбаку крупным штрафом (ФОТО)

Незаконный улов обернётся рыбаку крупным штрафом (ФОТО)

Правоохранители остановили автомобиль марки BMW на улице Ленина в городе Дубоссары. При осмотре транспортного средства в салоне были обнаружены рыболовные сети и два спиннинга, а в багажнике – свежевыловленная рыба. 

В ходе разбирательства выяснилось, что 27-летний житель Дубоссар наловил около 10 кг карася и леща в реке Днестр для личного потребления. Улов оказался тяжёлым, поэтому позвонил знакомому, чтобы подвёз домой, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Рыболовные снасти изъяты, автомобиль помещён на штрафстоянку. По факту незаконной добычи рыбы в условиях нереста проводится разбирательство.

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