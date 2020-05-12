Незаконный улов обернётся рыбаку крупным штрафом (ФОТО)

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Правоохранители остановили автомобиль марки BMW на улице Ленина в городе Дубоссары. При осмотре транспортного средства в салоне были обнаружены рыболовные сети и два спиннинга, а в багажнике – свежевыловленная рыба.

В ходе разбирательства выяснилось, что 27-летний житель Дубоссар наловил около 10 кг карася и леща в реке Днестр для личного потребления. Улов оказался тяжёлым, поэтому позвонил знакомому, чтобы подвёз домой, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Рыболовные снасти изъяты, автомобиль помещён на штрафстоянку. По факту незаконной добычи рыбы в условиях нереста проводится разбирательство.

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