Незаконные парковки, шум и распитие алкоголя: стало известно, о каких нарушениях граждане чаще всего сообщают в полицию через специальное приложение

Незаконные парковки, шум и распитие алкоголя: стало известно, о каких нарушениях граждане чаще всего сообщают в полицию через специальное приложение

Сообщить об опасности, проблеме или угрозе в полицию теперь стало проще. Для этого в июне 2018 года было запущено специальное онлайн-приложение “Карта сигналов”, воспользоваться которым можно, зайдя на сайт amenintări.politia.md.   

Целями приложения, которое является инструментом для онлайн-общения между полицией и гражданами, являются: повышение уровня общественной безопасности, эффективное использование современных технологий, побуждение граждан к активному участию в обеспечении безопасности в обществе и консолидация способностей полиции реагировать на любые сигналы. Стоит отметить, что данное приложение не относится к срочным случаям. Для последних следует звонить по номеру 112.

Примечательно, что за первые 6 месяцев 2019 года были зарегистрированы 363 сигнала от граждан. Наиболее часто люди обращались со следующими проблемами:

  • неавторизованные парковки – 113 обращений;
  • шум во дворах и жилых домах, нарушение общественного порядка – 82;
  • употребление алкоголя в общественных местах – 34;
  • превышение скорости – 30;
  • люди без постоянного места жительства – 26;
  • хулиганство – 23;
  • подозрительные люди или действия – 12;
  • употребление/продажа наркотиков – 16;
  • автохулиганы, неавторизованные ралли – 8;
  • насилие, скандалы – 7;
  • кражи из единиц транспорта – 5;
  • попрошайки, в том числе несовершеннолетние – 4. 

Граждан, которые стали свидетелями нарушений или возможных преступлений, представляющих угрозу для порядка и безопасности в обществе, просят сообщать об этом, перейдя по ссылке: https://amenintari.politia.md/.$/?locale=ro. 

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