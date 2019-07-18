Незаконные парковки, шум и распитие алкоголя: стало известно, о каких нарушениях граждане чаще всего сообщают в полицию через специальное приложение

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Сообщить об опасности, проблеме или угрозе в полицию теперь стало проще. Для этого в июне 2018 года было запущено специальное онлайн-приложение “Карта сигналов”, воспользоваться которым можно, зайдя на сайт amenintări.politia.md.

Целями приложения, которое является инструментом для онлайн-общения между полицией и гражданами, являются: повышение уровня общественной безопасности, эффективное использование современных технологий, побуждение граждан к активному участию в обеспечении безопасности в обществе и консолидация способностей полиции реагировать на любые сигналы. Стоит отметить, что данное приложение не относится к срочным случаям. Для последних следует звонить по номеру 112.

Примечательно, что за первые 6 месяцев 2019 года были зарегистрированы 363 сигнала от граждан. Наиболее часто люди обращались со следующими проблемами:

неавторизованные парковки – 113 обращений;

шум во дворах и жилых домах, нарушение общественного порядка – 82;

употребление алкоголя в общественных местах – 34;

превышение скорости – 30;

люди без постоянного места жительства – 26;

хулиганство – 23;

подозрительные люди или действия – 12;

употребление/продажа наркотиков – 16;

автохулиганы, неавторизованные ралли – 8;

насилие, скандалы – 7;

кражи из единиц транспорта – 5;

попрошайки, в том числе несовершеннолетние – 4.

Граждан, которые стали свидетелями нарушений или возможных преступлений, представляющих угрозу для порядка и безопасности в обществе, просят сообщать об этом, перейдя по ссылке: https://amenintari.politia.md/.$/?locale=ro.